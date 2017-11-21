Регистрация
Важные темы
» » В РЖД объяснили, как получилось так, что билет в плацкарт стал дороже авиабилета


В РЖД объяснили, как получилось так, что билет в плацкарт стал дороже авиабилета

21-11-2017, 09:44

В РЖД объяснили возникшую разницу в ценах на билеты на поезд - в плацкарт и на самолет.


Как ранее сообщал Privet-Rostov.ru, накануне стало известно, летать стало дешевле, чем путешествовать в поезде. Подробнее можно прочитать, пройдя по ссылке.

 

При этом в Федеральной пассажирской компании (ФПК) отметили, что сравнивать стоимость билетов в плацкартные вагоны с услугами авиакомпаний не имеет смысла.

По мнению представителей ФПК, россияне, выбирающие путешествие на поезде, имеют возможность оплатить билет в любой период по фиксированной цене, зачастую даже со скидкой.  

 

«Количество авиабилетов по низким ценам ограничено и приобрести их можно только в определенный период. В результате разница между самым дешевым тарифом и самым дорогим в экономическом классе может быть существенной», - подчеркнули в Федеральной пассажирской компании.

Кроме того, в РЖД напомнили о дополнительных условиях авиакомпаний, таких как жесткие ограничения на перевозку багажа, ручной клади, возврат и обмен билетов. Также в пресс-службе отметили, что пассажиры поездов имеют важное преимущество благодаря множеству остановок на маршрутах, пишут РИА Новости.



Прочитали - 179
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Россиян замучают ограничениями во время проведения ЧМ-2018

Россиян замучают ограничениями во время проведения ЧМ-2018

Общество
Подборка изменений в работе ГИБДД, ожидающих водителей Краснодара

Подборка изменений в работе ГИБДД, ожидающих водителей Краснодара

Транспорт
Жителей Краснодара пугают блокировкой счетов: комментарий Сбербанка

Жителей Краснодара пугают блокировкой счетов: комментарий Сбербанка

Город
Как изменится жизнь россиян с октября 2017 года

Как изменится жизнь россиян с октября 2017 года

Главное
Стоимость ОСАГО может взлететь на 30% после принятия некоторых важных изменений

Стоимость ОСАГО может взлететь на 30% после принятия некоторых важных

Транспорт
Стало известно, что войдет в список ручной клади для бесплатного провоза в самолёте

Стало известно, что войдет в список ручной клади для бесплатного

Транспорт
Житель Краснодара стал миллионером, купив лотерейный билет

Житель Краснодара стал миллионером, купив лотерейный билет

События
Как изменится жизнь россиян в сентябре 2017 года

Как изменится жизнь россиян в сентябре 2017 года

Город
Россиянам простят долги перед банками на 1 триллион рублей

Россиянам простят долги перед банками на 1 триллион рублей

Общество
В России назвали стоимость самого дешевого билета на матчи

В России назвали стоимость самого дешевого билета на матчи "ЧМ-2018"

Спорт
Покупки россиян в интернет-магазинах могут значительно подорожать

Покупки россиян в интернет-магазинах могут значительно подорожать

Инфраструктура
Россиянам рассказали как отстоять свои права с новым налогом на недвижимость

Россиянам рассказали как отстоять свои права с новым налогом на

Общество
Билеты за репост: соцсети накрыл новый опасный вирус

Билеты за репост: соцсети накрыл новый опасный вирус

Криминал
Россиянам обещают двухчасовой рабочий день

Россиянам обещают двухчасовой рабочий день

Общество
Россияне могут дешевле оформить паспорт

Россияне могут дешевле оформить паспорт

Город
В обход пробок: на поезде «Ростов-Адлер» можно будет «прокатиться с автомобилем»

В обход пробок: на поезде «Ростов-Адлер» можно будет «прокатиться с

Транспорт
Стало известно имя самого сексуального мужчины 2016 года

Стало известно имя самого сексуального мужчины 2016 года

События
Российские авиакомпании хотят запретить бесплатный багаж

Российские авиакомпании хотят запретить бесплатный багаж

Транспорт
На полном ходу разорвался пассажирский поезд «Адлер – Петербург»

На полном ходу разорвался пассажирский поезд «Адлер – Петербург»

Транспорт
Из Адлера в Гагру можно будет добраться на электричке

Из Адлера в Гагру можно будет добраться на электричке

Транспорт
Из Адлера в Краснодар запустят ещё одну пару электропоездов «Ласточка»

Из Адлера в Краснодар запустят ещё одну пару электропоездов «Ласточка»

Транспорт
В аэропорту Брюсселя прогремели взрывы, погибли 13 человек. Видео

В аэропорту Брюсселя прогремели взрывы, погибли 13 человек. Видео

Главное
На Кубани поезд врезался в грузовик, движение поездов закрыто

На Кубани поезд врезался в грузовик, движение поездов закрыто

Транспорт
Миллионы россиян покупают фальшивые полисы ОСАГО

Миллионы россиян покупают фальшивые полисы ОСАГО

Транспорт
Женщина постирала джинсы с выигрышным лотерейным билетом на $47 млн

Женщина постирала джинсы с выигрышным лотерейным билетом на $47 млн

События
Пенсионерам Кубани вернут льготный проездной

Пенсионерам Кубани вернут льготный проездной

Транспорт
По центру Краснодара можно прогуляться виртуально

По центру Краснодара можно прогуляться виртуально

Здоровье
ФСБ запретило все полеты авиакомпаний России в Египет

ФСБ запретило все полеты авиакомпаний России в Египет

Инфраструктура
Высшее образование для будущих программистов, бизнес-аналитиков, банковских работников – набор продлен до 15 октября!

Высшее образование для будущих программистов, бизнес-аналитиков,

Главное
Страховка для водителей станет дешевле

Страховка для водителей станет дешевле

Транспорт
Кубанские морвокзалы отдали концы

Кубанские морвокзалы отдали концы

Город
2 июня авиакомпания

2 июня авиакомпания "Ямал" начнет полеты из Краснодара в Крым

Транспорт
Авиабилеты до курортов России значительно подешевеют

Авиабилеты до курортов России значительно подешевеют

Транспорт
В России резко подорожала автостраховка

В России резко подорожала автостраховка

Транспорт
В Краснодаре продолжается борьба с незаконными перевозчиками

В Краснодаре продолжается борьба с незаконными перевозчиками

Транспорт
На переправе в Крым ввели электронную очередь

На переправе в Крым ввели электронную очередь

Транспорт
В Крым со скидкой можно будет летать из 43 городов

В Крым со скидкой можно будет летать из 43 городов

Транспорт

"Ласточка" на маршруте Краснодар - Ростов изменит стоимость билетов

Транспорт

"Роза Хутор" запускает скоростной поезд в Краснодар

Транспорт
С 1 июля полис ОСАГО можно будет купить в электронном виде

С 1 июля полис ОСАГО можно будет купить в электронном виде

Транспорт
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+