В РЖД объяснили, как получилось так, что билет в плацкарт стал дороже авиабилета
В РЖД объяснили возникшую разницу в ценах на билеты на поезд - в плацкарт и на самолет.
Как ранее сообщал Privet-Rostov.ru, накануне стало известно, летать стало дешевле, чем путешествовать в поезде. Подробнее можно прочитать, пройдя по ссылке.
При этом в Федеральной пассажирской компании (ФПК) отметили, что сравнивать стоимость билетов в плацкартные вагоны с услугами авиакомпаний не имеет смысла.
По мнению представителей ФПК, россияне, выбирающие путешествие на поезде, имеют возможность оплатить билет в любой период по фиксированной цене, зачастую даже со скидкой.
«Количество авиабилетов по низким ценам ограничено и приобрести их можно только в определенный период. В результате разница между самым дешевым тарифом и самым дорогим в экономическом классе может быть существенной», - подчеркнули в Федеральной пассажирской компании.
Кроме того, в РЖД напомнили о дополнительных условиях авиакомпаний, таких как жесткие ограничения на перевозку багажа, ручной клади, возврат и обмен билетов. Также в пресс-службе отметили, что пассажиры поездов имеют важное преимущество благодаря множеству остановок на маршрутах, пишут РИА Новости.
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