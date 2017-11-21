В РЖД объяснили, как получилось так, что билет в плацкарт стал дороже авиабилета

В РЖД объяснили возникшую разницу в ценах на билеты на поезд - в плацкарт и на самолет.

Как ранее сообщал Privet-Rostov.ru, накануне стало известно, летать стало дешевле, чем путешествовать в поезде. Подробнее можно прочитать, пройдя по ссылке.

При этом в Федеральной пассажирской компании (ФПК) отметили, что сравнивать стоимость билетов в плацкартные вагоны с услугами авиакомпаний не имеет смысла.



По мнению представителей ФПК, россияне, выбирающие путешествие на поезде, имеют возможность оплатить билет в любой период по фиксированной цене, зачастую даже со скидкой.

«Количество авиабилетов по низким ценам ограничено и приобрести их можно только в определенный период. В результате разница между самым дешевым тарифом и самым дорогим в экономическом классе может быть существенной», - подчеркнули в Федеральной пассажирской компании.



Кроме того, в РЖД напомнили о дополнительных условиях авиакомпаний, таких как жесткие ограничения на перевозку багажа, ручной клади, возврат и обмен билетов. Также в пресс-службе отметили, что пассажиры поездов имеют важное преимущество благодаря множеству остановок на маршрутах, пишут РИА Новости.