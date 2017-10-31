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Российских водителей ждет два крупных штрафа в конце года

Вчера, 20:06

Материал по теме:

Зимой россиян ждет новый сюрприз от ГИБДД

 

Депутаты Государственной думы планируют рассмотреть два предложения: штраф за опасное вождение и залог за автомобиль при пьяной езде. Данные нововведения парламентарии хотят принять до Новогодних праздников.

Как пишет издание «Коммерсант», за опасное вождение предлагают наказывать суммой в пять тысяч рублей.

Кроме того, предлагается ввести залог за транспортное средство которым управляет пьяный водитель. В этом случае авто будет отправляться на штрафстоянку, а для того, чтобы забрать машину, виновнику придётся раскошелиться на 30 тысяч рублей.

По задумке депутатов эта сумма будет зачисляться в счет штрафа за пьяную езду, пишет Privet-Rostov.ru



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