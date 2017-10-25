Штраф для водителей Краснодара увеличат в пять раз
Министерство транспорта внесло в правительство России законопроект об увеличении штрафов для автомобилистов за нарушение ПДД на железнодорожных переездах до пяти тысяч рублей.
Об этом заявил замминистра транспорта Алан Лушников.
Он надеется, что данный законопроект рассмотрят в самое ближайшее время. Кроме того, он хотел сделать штраф еще больше, но по итогам дискуссии остановились на этой цифре.
В документе идет речь о штрафе за выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора, а также за остановку или стоянку на переезде.
В настоящее время за данное нарушение предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей, пишет Privet-Rostov.ru.
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