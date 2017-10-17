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Инспекторам ДПС развязали руки: водителей будут тормозить в любом месте на дороге и проверять пассажиров

17-10-2017, 11:03

МВД РФ опубликовало финальную версию административного регламента, где прописаны правила поведения сотрудников ГИБДД при остановке автомобилей вне стационарных постов, об этом сообщает «Российская газета».


Сейчас останавливать автомобили и мотоциклы можно только на стационарных постах. С 20 октября это ограничение снимается. Документы надо будет передавать инспектору без обложки и «удерживающих устройств» вроде железных цепочек, которыми некоторые водители пристегивают права, чтобы инспектор не забрал их.

Сотрудникам Госавтоинспекции также разрешили проверять документы и у любого пассажира, который находится в транспортном средстве, пишет Privet-Rostov.ru



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