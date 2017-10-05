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На российских трассах начали тестировать новую разметку

5-10-2017, 13:33

В России на трассы начали наносить желтую разметку, пилотным регионом стала Мурманская область.

 

 

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника ФКУ "Упрдор "Кола" Сергея Гусева, идею переняли у скандинавских стран.

Тестовым участком стали 16 километров федеральной трассы Р-21 "Кола", введенные в работу после реконструкции.

По словам Гусева, разметка дороги в желтом спектре эффективнее, так как лучше воспринимается водителями даже во время снегопада, под тонким слоем снега и во время полярной ночи, что особенно важно на Крайнем Севере.

Желтая разметка пока новинка для России, так как пока не разработана нормативная база для нее, однако чиновники надеются, что эта идея приживется и будет полезной.



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