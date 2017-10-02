В России водителям хотят установить допустимый уровень наркотиков в крови

За правительством России могут закрепить полномочия определять допустимый уровень концентрации наркотических средств или психотропных веществ в организме водителей.

Депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлев внес на рассмотрение соответствующий законопроект.

В пояснительной записке к документу говорится, что если будут превышены предельно допустимые уровни концентраций для наркотических и психотропных веществ, то водителя ждет штраф. Правительство РФ будет устанавливать список наркотических и психотропных веществ, а также уровень их концентрации в организме человека.

По словам Журавлева, существует ряд лекарственных препаратов, в которых содержатся вещества, запрещенные к употреблению при управлении транспортом. Это и обезболивающие, и сердечные, и противоаллергенные средства.