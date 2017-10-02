В России водителям хотят установить допустимый уровень наркотиков в крови
За правительством России могут закрепить полномочия определять допустимый уровень концентрации наркотических средств или психотропных веществ в организме водителей.
Депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлев внес на рассмотрение соответствующий законопроект.
В пояснительной записке к документу говорится, что если будут превышены предельно допустимые уровни концентраций для наркотических и психотропных веществ, то водителя ждет штраф. Правительство РФ будет устанавливать список наркотических и психотропных веществ, а также уровень их концентрации в организме человека.
По словам Журавлева, существует ряд лекарственных препаратов, в которых содержатся вещества, запрещенные к употреблению при управлении транспортом. Это и обезболивающие, и сердечные, и противоаллергенные средства.
Жители Краснодара: В соцсетях и мессенджерах молниеносноПроисшествия
Стоимость ОСАГО может взлететь на 30% после принятия некоторых важныхТранспорт
Для водителей в Краснодара готовят новый штрафГород
Мимозу включили в список наркотических растенийСобытия
Очередной запрет подготовили для российских курильщиковЗдоровье
На 100 тысяч рублей хотят штрафовать россиян за ночной шумИнфраструктура
Штраф за отсутствие прописки увеличат в 10 разОбщество
Россиянам хотят доплачивать за покупку лекарствЗдоровье
Как изменится жизнь россиян с 1 апреляГород
Российским предпринимателям разрешат оказывать услуги без регистрацииОбщество
В России планируют разрешить норму алкоголя в крови водителей до 0,3Инфраструктура
Россиянка под действием наркотиков вывела на мороз полураздетогоПроисшествия
В центре Краснодара на глазах у друзей скончался пареньПроисшествия
Родителей предупреждают о фейке с распространением среди детей жвачекКриминал
По кошелькам автомобилистов ударят новые штрафыТранспорт
Россиян хотят освободить от непомерных долговОбщество
Медработников начнут штрафовать за плохую работуЗдоровье
Новая инициатива Минтруда: пособие по безработице будут платить неГород
С пьяными водителями придумали новый способ борьбыТранспорт
Неужели: зарплаты руководителей «привяжут» к зарплатам подчинённыхОбщество
Краснодарская полиция убедила сочинца не прыгать из окнаПроисшествия
Сочинские полицейские попали под следствие за продажу наркотиковКриминал
Правительство утвердило список жизненно важных лекарств на 2016 годЗдоровье
Обезумевший мужчина растерзал собственную дочь и съел ее сердцеГлавное
Врачи научились предсказывать смерть здоровых людейЗдоровье
Бекон, бургеры и сосиски включат в список канцерогенов наравне сЗдоровье
На работе могут проверить на алкоголь и наркотикиГород
За брошенные окурки и мусор водителей ждет штрафТранспорт
Для водителей "грязных" машин придумали штрафТранспорт
Государство готовит массу сюрпризов для автовладельцевТранспорт
В России хотят заменить мясо червямиГлавное
Бензин в России станет еще дорожеГород
Пешеходов будут сажать в тюрьмуКриминал
Медосвидетельствование станет принудительнымКриминал
Штраф в 2000 рублей ждет тех, кто ездить на резине не по сезонуТранспорт
В Госдуме предложили расширить использование оружия в целяхКриминал
ГИБДД введет новый 5-тысячный штрафТранспорт
Правительству РФ могут разрешить ограничивать оптовые цены на продуктыГород
Пик инфляции придется на мартГлавное
В Думу внесён законопроект о запрете выращивания ГМО---