Молодой россиянин спас от неминуемой гибели водителей. Видео
Чудесное спасение водителей, едва не угодивших под упавшее дерево в центре Ростова, попало в объектив видеорегистратора. Случайный свидетель выложил видео в сеть. Буквально минута отделяла людей от падения огромного дерева на проезжую часть, сообщает Privet-Rostov.ru.
ЧП произошло вчера днем, 4 июля, на Большой Садовой в Ростове-на-Дону. Услышав треск, парень выбежал на дорогу и перегородил движение.
Сначала водители возмущались происходящему, а когда увидели падение дерева, в оцепенении затихли. После автомобили из образовавшейся пробки начали разворачиваться и ехать в другую сторону. Водители поблагодарили мужчину за спасение имущества и, возможно, жизни, пишет Privet-Rostov.ru.
Последствия падения дерева:
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