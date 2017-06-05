На улице Аэропортовской в Краснодаре изменится схема дорожного движения с 30 июня
С 30 июня 2017 года на улице Аэропортовской в Краснодаре изменится схема дорожного движения.
Изменения коснутся участка от Восточного обхода до аэропорта в районе автоцентров. Здесь будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
— На этом участке улицы будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. Делается это для обеспечения безопасности дорожного движения. Водителей просят быть внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения, — прокомментировали в департаменте транспорта и организации дорожного движения.
Специалисты добавили: изменения дорожного движения позволят избежать аварийных ситуаций на этой улице и повысят пропускную способность магистрали в целом, — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Источник: news.mail.ru
В России из-за европейских стандартов изменят ПДДТранспорт
В Краснодаре изменится схема движения по улице КрасноармейскойТранспорт
Для водителей введут новый штраф в 5000 рублейГлавное
С 1 января изменятся правила перевозки детей в автоГлавное
Новые штрафы ждут российских водителейТранспорт
В Краснодаре водитель на иномарке насмерть задавил трехлетнюю девочкуГлавное
В Сочи частично закроется Мацестинский тоннельТранспорт
В Фестивальном микрорайоне Краснодара перекроют автомобильноеТранспорт
В Краснодаре по просьбам жителей перенесут две трамвайные остановкиТранспорт
Движение транспорта в Краснодаре ограничат во время бала выпускниковТранспорт
Автолюбителям предстоит серьезно раскошелиться: вступили в силу новыеТранспорт
На перекрёстке улиц Красной и Одесской в Краснодаре будут оборудованыГород
На Кубани обеспечат безопасный туристический джиппингСпорт
В Краснодаре трамваи №2 и №4 изменят схему движенияТранспорт
ГИБДД сняла ролик ужасов для россиянТранспорт
На Кубани водитель уснул за рулем, есть погибшиеПроисшествия
В Краснодаре перед новогодними праздниками изменится схема движенияТранспорт
В Краснодаре изменится схема движения четырех трамвайных маршрутовТранспорт
Въезд большегрузов в Краснодар со стороны Тургеневского моста будетТранспорт
С 1 декабря нарушителей на летней резине будут шрафоватьТранспорт
В Краснодаре улицу Тургенева сделают трехполоснойТранспорт
На Кубани рисунками на асфальте призывают соблюдать правила дорожногоТранспорт
В Краснодаре изменится схема движения нескольких трамваевТранспорт
Власти рассказали об особенностях реконструкции и капитальногоТранспорт
Капитальный ремонт ул. им. Тургенева в Краснодаре начнётся 8 июняИнфраструктура
Ремонт магистральных улиц Краснодара закончат к 1 сентябряТранспорт
В Краснодаре стартует капитальный ремонт городских магистралейГород
В Краснодаре продолжается борьба с незаконными перевозчикамиТранспорт
В Краснодаре на углу ул.Рашпилевской и Красных Партизан изменитсяТранспорт
В Краснодаре на время проведения тренировок и проведения праздничногоТранспорт
В Краснодаре на полтора месяца ограничат движение по улицеТранспорт
В Краснодаре будет организовано движение общественного транспорта поГород
Пешеходам разрешили ходить по диагонали - новые дорожные знаки иГород
В Краснодаре временно ограничат движение транспорта по ул. Кирова иТранспорт
Улица Красная может стать платной для автолюбителейТранспорт
1 апреля в центре Краснодара ограничат движение транспортаСпорт
В Краснодаре временно изменят маршруты трех автобусовТранспорт
Правила эвакуации автомобилей будут измененыТранспорт
Молодежь предложила запретить курить за рулемТранспорт
"Яндекс" научился предсказывать аварииТранспорт