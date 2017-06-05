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На улице Аэропортовской в Краснодаре изменится схема дорожного движения с 30 июня

5-06-2017, 22:23

С 30 июня 2017 года на улице Аэропортовской в Краснодаре изменится схема дорожного движения.

 

На улице Аэропортовской в Краснодаре изменится схема дорожного движения с 30 июня

 

Изменения коснутся участка от Восточного обхода до аэропорта в районе автоцентров. Здесь будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

— На этом участке улицы будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. Делается это для обеспечения безопасности дорожного движения. Водителей просят быть внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения, — прокомментировали в департаменте транспорта и организации дорожного движения.

Специалисты добавили: изменения дорожного движения позволят избежать аварийных ситуаций на этой улице и повысят пропускную способность магистрали в целом, — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

 

Источник: news.mail.ru



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