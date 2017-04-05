Дебоширов на транспорте отправят за решётку
Пассажирам лучше не устраивать скандалов в транспорте.
В противном случае им грозят крупные штрафы, а то и вовсе лишение свободы. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает «Российская газета».
Меры противодействия распространяются на железнодорожный, морской, внутренний водный, воздушный, а также на любой другой транспорт общего пользования.
Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, — наказывается штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, — говорится в законе.Источник:
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