Регистрация
Важные темы
» » Дебоширов на транспорте отправят за решётку


Дебоширов на транспорте отправят за решётку

5-04-2017, 08:58

Пассажирам лучше не устраивать скандалов в транспорте.

 

 

В противном случае им грозят крупные штрафы, а то и вовсе лишение свободы. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает «Российская газета».

Меры противодействия распространяются на железнодорожный, морской, внутренний водный, воздушный, а также на любой другой транспорт общего пользования.

Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, — наказывается штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, — говорится в законе.

Источник:


Прочитали - 50
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Президент РФ подписал закон о замене денежных выплат по ОСАГО

Президент РФ подписал закон о замене денежных выплат по ОСАГО

Транспорт
Как изменится жизнь россиян в марте

Как изменится жизнь россиян в марте

Город
В Краснодаре подорожает льготный проезд в общественном транспорте

В Краснодаре подорожает льготный проезд в общественном транспорте

Транспорт
Пенсионный фонд предупреждает

Пенсионный фонд предупреждает

Общество
Для россиян придумали новые штрафы

Для россиян придумали новые штрафы

Общество
Путин «заморозил» индексацию материнского капитала

Путин «заморозил» индексацию материнского капитала

Общество
В России вырастет МРОТ

В России вырастет МРОТ

Общество
Путин рассказал, чем будет заниматься после выхода на пенсию

Путин рассказал, чем будет заниматься после выхода на пенсию

Общество
Все дороги в России могут стать платными в 2017 году

Все дороги в России могут стать платными в 2017 году

Транспорт
СМИ раскрыли тайну зарплаты Путина

СМИ раскрыли тайну зарплаты Путина

Общество
ГИБДД ужесточит наказание за вождение в нетрезвом виде

ГИБДД ужесточит наказание за вождение в нетрезвом виде

Транспорт
Новые штрафы ждут российских водителей

Новые штрафы ждут российских водителей

Транспорт
Президент поддержал создание закона о российской нации

Президент поддержал создание закона о российской нации

Общество
В Сочи полицейские вымогали с сослуживца 1,3 миллиона рублей

В Сочи полицейские вымогали с сослуживца 1,3 миллиона рублей

Криминал
На Кубани водителя-убийцу нашли по зеркалу от машины

На Кубани водителя-убийцу нашли по зеркалу от машины

Происшествия
В Сочи отдыхающие подрались из-за места на пляже

В Сочи отдыхающие подрались из-за места на пляже

Происшествия
Путин подписал «жесткие законы» Яровой

Путин подписал «жесткие законы» Яровой

Город
«Денег нет, но вы держитесь»: Путин прокомментировал фразу Медведева

«Денег нет, но вы держитесь»: Путин прокомментировал фразу Медведева

Город
На учительницу завели уголовное дело за сложные домашние задания

На учительницу завели уголовное дело за сложные домашние задания

Общество
Пользователь «ВКонтакте» получил больше 2 лет колонии за репост

Пользователь «ВКонтакте» получил больше 2 лет колонии за репост

Происшествия
Как изменится в марте жизнь россиян

Как изменится в марте жизнь россиян

Город
Россиян попросят скинутся на пенсии: сборы хотят увеличить

Россиян попросят скинутся на пенсии: сборы хотят увеличить

Город
Путин пожалел дальнобойщиков

Путин пожалел дальнобойщиков

Транспорт
Трасса М4

Трасса М4 "Дон" Москва - Краснодар – Новороссийск станет платной

Транспорт
На Кубани мужчина обокрал 9 человек, находясь в тюрьме

На Кубани мужчина обокрал 9 человек, находясь в тюрьме

Криминал
С 1 декабря нарушителей на летней резине будут шрафовать

С 1 декабря нарушителей на летней резине будут шрафовать

Транспорт
Проезд в общественном транспорте в Краснодаре до конца 2015 года может подорожать до 22 рублей

Проезд в общественном транспорте в Краснодаре до конца 2015 года

Транспорт
Как изменится жизнь россиян в августе?

Как изменится жизнь россиян в августе?

Главное
Закон заставит объясниться работодателей в причинах отказа в приеме на работу

Закон заставит объясниться работодателей в причинах отказа в приеме

Город
Что изменится в России с 1 июля

Что изменится в России с 1 июля

Главное
ГИБДД заплатит штраф за незаконную эвакуацию автомобиля

ГИБДД заплатит штраф за незаконную эвакуацию автомобиля

Транспорт
Собчак в церковной одежде заинтересовала следователей (фото)

Собчак в церковной одежде заинтересовала следователей (фото)

Криминал
Что можно и что нельзя делать коллекторам?

Что можно и что нельзя делать коллекторам?

Криминал
Путин разрешил обналичивать часть маткапитала

Путин разрешил обналичивать часть маткапитала

Город
Молодежь предложила запретить курить за рулем

Молодежь предложила запретить курить за рулем

Транспорт
Российские семьи смогут получать наличными часть маткапитала

Российские семьи смогут получать наличными часть маткапитала

Город
Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТП

Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТП

Транспорт
Краснодарский профессор Савва объявлен в федеральный розыск

Краснодарский профессор Савва объявлен в федеральный розыск

Криминал
В Думу внесён законопроект о запрете выращивания ГМО

В Думу внесён законопроект о запрете выращивания ГМО

---
Депутаты смягчили наказание за взятки

Депутаты смягчили наказание за взятки

Криминал
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+