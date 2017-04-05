Дебоширов на транспорте отправят за решётку

Пассажирам лучше не устраивать скандалов в транспорте.

В противном случае им грозят крупные штрафы, а то и вовсе лишение свободы. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает «Российская газета».

Меры противодействия распространяются на железнодорожный, морской, внутренний водный, воздушный, а также на любой другой транспорт общего пользования.