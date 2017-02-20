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Кто чаще попадает в аварии, мужчины или женщины — статистика

Вчера, 23:38

Несмотря на стереотипы, мужчины в России попадают в аварии чаще женщин.

 

 

Аварии, происходящие по вине мужчин, в России фиксируются в 5,5 раз чаще. Такие результаты приводит ГИБДД в статистическом отчёте за январь-ноябрь 2016 года, сообщили в компании «Альфа Страхование».

За этот период сильная половина человечества спровоцировала 116 500 аварий, в то время как женщины — всего 21 000. По показателям аварий со смертельный исходом мужчины также превышают женщин — ни много ни мало в 11 раз.



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