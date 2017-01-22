Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани

Авария произошла сегодня, 22 января, между станицами Павловской и Новолеушковской.



По предварительным данным, в 8:30 водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и вылетел на обочину, после чего врезался в дерево. Выяснилось, что в микроавтобусе в момент аварии находилось семь человек, пятерым потребовалась помощь медиков.



Пострадавших госпитализировали в Павловскую ЦРБ.



- В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства аварии, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.