Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани
Авария произошла сегодня, 22 января, между станицами Павловской и Новолеушковской.
По предварительным данным, в 8:30 водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и вылетел на обочину, после чего врезался в дерево. Выяснилось, что в микроавтобусе в момент аварии находилось семь человек, пятерым потребовалась помощь медиков.
Пострадавших госпитализировали в Павловскую ЦРБ.
- В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства аварии, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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