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Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани

22-01-2017, 22:18

Авария произошла сегодня, 22 января, между станицами Павловской и Новолеушковской.

 

Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани


По предварительным данным, в 8:30 водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и вылетел на обочину, после чего врезался в дерево. Выяснилось,  что в микроавтобусе в момент аварии находилось семь человек, пятерым потребовалась помощь медиков.

Пострадавших госпитализировали в Павловскую ЦРБ.

- В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства аварии, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



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