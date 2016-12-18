Стая птиц напала на самолет в аэропорту Краснодара

Лайнер в результате инцидента серьезных повреждений не получил.

Как стало известно «Живой Кубани», ЧП с воздушным судном произошло 20 декабря. По предварительной информации, воздушное судно шло на посадку в аэропорту краевого центра. В этот момент командир лайнера

доложил, что на самолет двигается стая птиц. Самолет продолжил движение по маршруту и врезался в пернатых, однако приземлился в штатном режиме.

Как сообщает пресс-служба компании Базэл Аэро, специалисты уже осмотрели лайнер и видимых повреждений не обнаружили. В настоящий момент проводится проверка внутреннего состояния деталей воздушного судна

Источник: www.livekuban.ru