Стая птиц напала на самолет в аэропорту Краснодара
Лайнер в результате инцидента серьезных повреждений не получил.
Как стало известно «Живой Кубани», ЧП с воздушным судном произошло 20 декабря. По предварительной информации, воздушное судно шло на посадку в аэропорту краевого центра. В этот момент командир лайнера
доложил, что на самолет двигается стая птиц. Самолет продолжил движение по маршруту и врезался в пернатых, однако приземлился в штатном режиме.
Как сообщает пресс-служба компании Базэл Аэро, специалисты уже осмотрели лайнер и видимых повреждений не обнаружили. В настоящий момент проводится проверка внутреннего состояния деталей воздушного судна
Источник: www.livekuban.ru
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