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В Краснодаре изменится схема движения по улице Красноармейской

Вчера, 14:14

С 24 декабря на участке от улицы Мира до улицы Комсомольской будет организовано двустороннее движение.

 

В Краснодаре изменится схема движения по улице Красноармейской


Как сообщили в городском департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды, новая схема автомобильного движения улучшит дорожно-транспортную ситуациюна улице Мира при движении в сторону Привокзальной площади «Краснодар-I».

Согласно новой схеме, от улицы Мира до улицы Комсомольской будет организовано двустороннее движение. Одна полоса в сторону улицы Комсомольской и две в сторону улицы Мира

- Завершить соответствующие строительно-монтажные работы по изменению движения городской департамент строительства планирует до 24 декабря 2016 года, - сообщили "Живой Кубани" в пресс-службе городской администрации.

 

Источник: www.livekuban.ru



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