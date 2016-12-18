В Краснодаре изменится схема движения по улице Красноармейской
С 24 декабря на участке от улицы Мира до улицы Комсомольской будет организовано двустороннее движение.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды, новая схема автомобильного движения улучшит дорожно-транспортную ситуациюна улице Мира при движении в сторону Привокзальной площади «Краснодар-I».
Согласно новой схеме, от улицы Мира до улицы Комсомольской будет организовано двустороннее движение. Одна полоса в сторону улицы Комсомольской и две в сторону улицы Мира
- Завершить соответствующие строительно-монтажные работы по изменению движения городской департамент строительства планирует до 24 декабря 2016 года, - сообщили "Живой Кубани" в пресс-службе городской администрации.
Источник: www.livekuban.ru
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