Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû - ñòðàíà, ãäå íàìåòèëàñü ÿâíî âûðàæåííàÿ òåíäåíöèÿ ýâîëþöèîííîãî ïåðåõîäà ê ñòàíîâëåíèþ áîëåå âûñîêîé ôîðìû îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, îñíîâàííîé íà «ñèñòåìå îáìåíîâ», êîãäà ãîñóäàðñòâî äåòåðìèíèðóåò ñîöèàëüíûå ïðîöåññû, â êîòîðûõ ïðîèñõîäèò âçàèìîâûãîäíîå âçàèìîäåéñòâèå âëàñòè, îáùåñòâà è áèçíåñà.
Ìîæíî êàê óãîäíî îòíîñèòñÿ ê ïîäîáíûì èííîâàöèÿì, íî íåëüçÿ íå çàìå÷àòü, ãëîáàëüíîé öèâèëèçàöèîííîé òåíäåíöèè, îñîáåííî ïðîÿâëåííîé â âåäóùèõ ñòðàíàõ Åâðîñîþçà, è îòðàæàþùåé íåèçáåæíóþ ýâîëþöèþ áèçíåñà îò îðèåíòàöèè íà ìàêñèìàëüíóþ ïðèáûëü «ëþáîé öåíîé», äî«êîðïîðàòèâíîãî ãðàæäàíèíà – ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííîãî ñóáúåêòà ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà».
Îñîáåííîñòüþ «ñèñòåìû îáìåíîâ», êàê ÿ åå âèæó â ÎÀÝ, ÿâëÿåòñÿ âûñîêî ïåðñîíèôèöèðîâàííûé õàðàêòåð âçàèìîäåéñòâèÿ áèçíåñà è îáùåñòâà. ßðêèì ïðèìåðîì, òàêîé «ñèñòåìû îáìåíîâ» ÿâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ñàìîãî áîãàòîãî áèçíåñìåíà ÎÀÝ, Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâà Àáäàëëû áåí Àõìåä Àëü Ãóðàéð.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Èñëàì Øàíãàðååâ â ñîñòàâå äåëåãàöèè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè âî ãëàâå ñ Ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì Àíäðååì Áåëüÿíèíîâûì â ãîñòÿõ ó Àáäàëëû áåí Àõìåä Àëü Ãóðåéð.
Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî Àáäàëëà áåí Àõìåä Àëü Ãóðåéð ïåðåäàë ÷àñòü ñâîåãî ñîñòîÿíèÿ – áîëåå ìèëëèàðäà äîëëàðîâ ÑØÀ, â êà÷åñòâå áëàãîòâîðèòåëüíîãî âçíîñà äëÿ îïòèìèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûé ðàñïðåäåëÿåòñÿ â âèäå öåëåâûõ ãðàíòîâ Ôîíäîì Abdullah Al Ghurair. Ñòîëü áëàãîðîäíûé ïîñòóïîê Àáäàëëû áåí Àõìåä Àëü Ãóðåéð, ÿâëÿåòñÿ íå åäèíñòâåííûì, íî, ïîæàëóé, ñàìûì ÿðêèì ïðèìåðîì, êîòîðûé íàãëÿäíî ïîêàçûâàåò, ÷òî áèçíåñ â ÎÀÝ – èìååò äîñòàòî÷íî âûðàæåííóþ ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü.
Åñëè âû ðåàëüíî õîòèòå ðàáîòàòü â îäíîì èç ýìèðàòîâ èëè âî âñåõ ñðàçó, ïðåæäå âñåãî, âàì ïðèäåòñÿ èçìåíèòüñÿ, íàó÷èòüñÿ ïðàâèëüíî îöåíèâàòü ñâîå áóäóùåå â ðåàëüíîñòè, êîòîðàÿ ñîâñåì íå ïîõîæà íà òî, ê ÷åìó âû ïðèâûêëè â Ðîññèè, Åâðîïå èëè ÑØÀ.
Îáùåíèå ñ àðàáñêèìè ïàðòíåðàìè, êîãäà íå íóæåí ïåðåâîä÷èê.
Áîëüøèì ïðåèìóùåñòâîì â ÎÀÝ ÿâëÿåòñÿ çíàíèå ÿçûêîâ è, ïðåæäå âñåãî, àðàáñêîãî, êîòîðûé íå òîëüêî äàåò âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî áåç ïåðåâîä÷èêà îáùàòüñÿ ñ ýìèðàòöàìè, íî ïîçâîëÿåò ñ ïåðâûõ ñëîâ ðàñïîëîæèòü èõ ê ñåáå. È õîòÿ ïðàêòè÷åñêè âñå ýìèðàòöû â ñîâåðøåíñòâå âëàäåþò àíãëèéñêèì ÿçûêîì, îáðàùåíèå ê ïàðòíåðàì íà àðàáñêîì ïîçâîëÿåò ïåðåâåñòè îáùåíèå â áîëåå äîâåðèòåëüíóþ ïëîñêîñòü.
Ïðàâîâàÿ îñíîâà «ñèñòåìû îáìåíîâ», ðåãóëèðóþùàÿ ðåàëèçàöèþ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé â ÎÀÝ îñíîâàíà ñèíòåçå çàêîíîâ Øàðèàòà, Åãèïåòñêîãî ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà è ïîëîæåíèé àíãëî-ñàêñîíñêîé ïðàâîâîé äîêòðèíû.Ïðè ýòîì, ñëåäóåò îñîáî âûäåëèòü Åãèïåòñêèé Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ, êîòîðûé áûë ïðèíÿò åùå âî âðåìåíà Åãèïåòñêîãî ïîõîäà, ïðåäïðèíÿòîãî â 1798 – 1801 ãîäàõ ïîä íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïîëîæåíèÿ Åãèïåòñêîãî Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà çàíèìàþò â ïðàâîâîé ñèñòåìå ÎÀÝ îñîáîå ìåñòî, êàê êîìïëåêñ ðåãóëèðóþùèõ íîðì, õàðàêòåðíûõ ôðàíöóçñêîé äîêòðèíå. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ ïîëîæåíèé î äîãîâîðàõ, èõ ôîðìå, è îáÿçàòåëüñòâàõ. Òàê ê ïðèìåðó, ïîíÿòèå èïîòåêè è äðóãèõ çàéìîâûõ ñîãëàøåíèé áåðóò ñâîå íà÷àëî â íîðìàõ ýòîãî äîêóìåíòà.
Íà÷àâ ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ,ÿ íè íà ìèíóòó íå ñîìíåâàëñÿ â ïðèíöèïàõ «ñèñòåìû îáìåíîâ» (õîòÿ â òàêîé ôîðìóëèðîâêå ýòîãî ïîíÿòèÿ åùå íå ñóùåñòâîâàëî), ÿ ñòðåìèëñÿ ê ñèíåðãèçìó (âçàèìîîáóñëîâëåííîñòè) ñâîåãî áèçíåñà è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Ìîé æèçíåííûé îïûò, êîòîðûé ÿ ïðèîáðåë â Ðîññèè, ñîçäàâàÿ ñâîé áèçíåñ, ó÷àñòâóÿ â ãóìàíèòàðíûõ ïðîåêòàõ, ñâÿçàííûõ ñ âîçðîæäåíèåì äóõîâíîñòè è ïðîñâåùåíèÿ, ïîçâîëèëè ìíå åùå â äàëåêèõ 80-õ, íàõîäèòü ìîñòû ìåæäó áèçíåñîì è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) – ìîé ïåðâûé è ñàìûé óñïåøíûé îïûò âåäåíèÿ áèçíåñà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ. Â 2006 ãîäó â ÎÀÝ âûøëè çàêîíû, ïîçâîëÿþùèå èíîñòðàíöàì èíâåñòèðîâàòü â íåäâèæèìîñòü, è ÿ âçÿëñÿ çà äåëî, êîòîðîå òðåáîâàëî íå òîëüêî áîëüøèõ ñîáñòâåííûõ óñèëèé, íî è íåìàëûõ óñèëèé êîìàíäû, áåç êîòîðîé ñîöèàëüíûé áèçíåñ íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü ïî îïðåäåëåíèþ.
Â ñîâðåìåííîé Ðîññèè ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êà÷åñòâåííî íîâîå ÿâëåíèå, ïðèçâàííîå ðàçðåøèòü äèëåììó: êàê ñîâìåñòèòü äåÿòåëüíîñòü ðàäè îáùåñòâåííîãî áëàãîïîëó÷èÿ ñ äåÿòåëüíîñòüþ ðàäè ïðèáûëè? Â ÎÀÝ, ÿ ðåøèë ýòó äèëåììó ïî-ñâîåìó, èñïîëüçóÿ ôåíîìåí ñèíåðãèçìà áèçíåñà è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Îäíîé èç ãëàâíûõ îáùåñòâåííûõ çàäà÷, êîòîðóþ ðåøàåò ìîÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ êîìàíäà – ýòî ñîäåéñòâèå íàëàæèâàíèþ ðîññèéñêî-àðàáñêîãî äèàëîãà. Òàê, íàïðèìåð, ïðè ïîääåðæêå Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), áûëà îðãàíèçîâàíà ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè Ñâåòëàíû Ñìèðíîâîé ñ Ïðåäñåäàòåëåì Êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà Ýìèðàòà Øàðäæà Khawla Abdelrahman Almulla.
Âðó÷åíèå Ñâåòëàíîé Ñìèðíîâîé ãîñïîæå Khawla Abdelrahman Almulla ñèìâîëè÷åñêîãî ïîäàðêà.
Ïîäîáíîå ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî, ÿ ðàññìàòðèâàþ êàê îñîáûé òèï îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, ïðèñóùèé öèâèëèçîâàííîìó ðûíêó è ñîçäàþùèé óñëîâèÿ äëÿ ñòàáèëüíîãî è óñòîé÷èâîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Ïðîèñõîäèò ëè ïðè ýòîì ñîöèàëèçàöèÿ ìîåãî áèçíåñà, ñóäèòü ýêñïåðòàì, êîòîðûå âèäÿò â ýòîì ñèíåðãèçì (âçàèìîîáóñëîâëåííîñòü) áèçíåñà è îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, ïîëàãàÿ, ÷òî èìåííî ñîöèàëèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì óñïåõà è íàäåæíîñòè áèçíåñà â ÎÀÝ.
Â ýòîé ñâÿçè, íåëüçÿ íå âñïîìíèòü ðåêîìåíäàöèè èçâåñòíîãî ðîññèéñêîãî ýêîíîìèñòà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Øîõèíà, êîòîðûé îñîáî óêàçûâàë íà ýôôåêòèâíîñòü ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Àëåêñàíäð Øîõèí è Èñìàãèë Øàíãàðååâ
Îáùàÿñü ñ Àëåêñàíäðîì Íèêîëàåâè÷åì, ìû ãîâîðèëè î òîì, ÷òî ïðèíöèïû ñîöèàëüíîãî áèçíåñà ïîñòåïåííî ðàñïðîñòðàíÿòñÿ, ïðåâðàùàÿñü â íîðìó ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, è âñå áîëüøå ïðåäñòàâèòåëåé óñïåøíîãî áèçíåñà íà÷èíàþò îöåíèâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íå òîëüêî ïî ôèíàíñîâûì ïîêàçàòåëÿì, íî, è ñ òî÷êè çðåíèÿ òîãî, êàêîé âêëàä îíè âíîñÿò â ñîçäàíèå è ïîääåðæàíèå ñîöèàëüíîãî áëàãà, ñïîñîáñòâóþò ñîöèîêóëüòóðíûì óñòðåìëåíèÿì íàðîäîâ ê âçàèìîïîíèìàíèþ – äèàëîãó êóëüòóð è öèâèëèçàöèé.
Îñíîâíûì ôàêòîðîì, îòëè÷àþùèì ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî,ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ñîöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé, êîòîðûå äàþò áèçíåñó ïðåèìóùåñòâà â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè. È, âîçìîæíî çàêîíîìåðíî, ÷òî ïðè ïðîâåäåíèè ðåéòèíãà Òîï-5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ Äóáàÿ, â îò÷åòå ýêñïåðòíîé ãðóïïû,ïî ìåíüøåé ìåðå, ïî äåñÿòêó êðèòåðèåâ, âêëþ÷àÿ êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ íàäåæíîñòè è îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ, ïîáåäèòåëåì ñòàëî Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ).
Îáñóæäàÿ ñî ñâîåé êîìàíäîé âñå ïëþñû è ìèíóñû íàøåé ðàáîòû, èçó÷èâ ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ïîáåäû â äóáàéñêîì ðåéòèíãå, ÿ åùå ðàç ñäåëàë äëÿ ñåáÿ âûâîäû î òîì, ÷òî, èìåííî,ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî, äàåò ñåãîäíÿ íåîñïîðèìîå ïðåèìóùåñòâî íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ. È, ïîëàãàþ, íåò ñëó÷àéíîñòè â òîì, ÷òî ýêñïåðòûIndependent Expert Group(UAE)îïðåäåëèëè ÄÀÍ, êàê àáñîëþòíîãî ëèäåðà ïî íàäåæíîñòè è óðîâíþ îáùåñòâåíîãî äîâåðèÿ ñðåäè Òîï- 5Real Estateàãåíòñòâ Äóáàÿ.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà, õî÷ó ïðèâåñòè ðåàëüíûå ôàêòû ïðèîáðåòåíèÿ íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ çâåçäàìè ðîññèéñêîãî øîó-áèçíåñà, ìíîãèå èç êîòîðûõ ñòàëè ìîèìè äðóçüÿìè è òâîð÷åñêèìè åäèíîìûøëåííèêàìè.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Áàðè Àëèáàñîâ - Çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèè.
Íå áóäó ãîâîðèòü îáî âñåõ ïîäîáíûõ èíâåñòîðàõ, ñ êîòîðûìè ðàáîòàåò ÄÀÍ, ñêàæó òîëüêî, ÷òî íà ñåãîäíÿ, ñ÷àñòëèâûìè îáëàäàòåëÿìè ýëèòíûõ êâàðòèð â ÎÀÝ ñòàëè è Áàðè Àëèáàñîâ, Ðåíàò Èáðàãèìîâ è Ðîçà Ñÿáèòîâà. È ýòî íå óäèâèòåëüíî. Ñîãëàñíî National Innovation Strategy, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ðåàëèçîâàíà ê 2021 ãîäó, ÎÀÝ ñòàíóò îäíîé èç ñàìûõ êîìôîðòíûõ äëÿ æèçíè è èííîâàöèîííûõ ñòðàí ïëàíåòû.
Íà ïîðîãå ÝÊÑÏÎ – 2020, ÎÀÝ âûñòóïàåò êàê ãëîáàëüíûé èíòåãðàòîð èííîâàöèé ïîä ëîçóíãîì «Ñîåäèíÿÿ óìû, ñîçäàåì áóäóùåå»,ïðåâðàùàÿñü â ýòàëîí óñòîé÷èâîãî è îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ, ðàçóìíîãî óïðàâëåíèÿ è ñîöèàëüíîé áåçîïàñíîñòè. Íàñòóïàåò ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ èíâåñòèöèé â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ è Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), ãîòîâî îñóùåñòâèòü âñå âàøè ñàìûå ñìåëûå ìå÷òû è ïîæåëàíèÿ.
Ïðèøëî âðåìÿ íå ñïåøà ïèòü àðàáñêèé êîôå è ñïåøèòü èíâåñòèðîâàòü â íåäâèæèìîñòü
ÎÀÝ
Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè(ÄÀÍ-DAN Real Estate).
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì ÀâèöåííûÎáùåñòâî
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Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝÎáùåñòâî
Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõàÎáùåñòâî
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÎáùåñòâî
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Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè ÄóáàÿÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðàÃîðîä
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