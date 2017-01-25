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Кубанских детей подталкивают к суициду через мобильные приложения

25-01-2017, 12:39
«Группы смерти» перекочевали из социальных сетей в мессенджеры.

Кубанских детей подталкивают к суициду через мобильные приложения

Новая волна тревожных сообщений о призывах к самоубийствам среди подростков взбудоражила родителей кубанских школьников и студентов. Как удалось выяснить «Живой Кубани», теперь дети «покупают» свою смерть, скачивая через Интернет мобильные приложения на свои гаджеты. За каждым ребенком закрепляется неизвестный взрослый человек, который виртуально проводит «интерактивные игры». Подростку дают различные задания, например написать эссе о самоубийстве, резать руки, рисовать тематические рисунки. Итоговой командой страшной игры становится суицид. 

Волна детских самоубийств прошла по всей России. И хотя организация Роскомнадзор закрывает группы с призывами к суициду тысячами, на месте одной закрытой тут же, мгновенно, возникают другие. А теперь, как выяснилось, «кукловоды» орудуют еще и в мессенджерах. Родители кубанских школьников серьезно напуганы. В социальных сетях и смс-чатах активно распространяются предупреждения, что деятельность новых «групп смерти» набирает обороты.  

Однако по словам представителей полиции Кубани, данная ситуация находится на особом контроле у правоохранительных органов. С детьми во всех 44 районах Кубани, заверяют в ведомстве, проводят постоянную профилактику, направленную на предотвращение таких фактов.

Тем временем с начала 2017 года во всемирной Интренет-паутине зафиксирован катастрофический всплеск активности групп в социальных сетях, склоняющих детей к суициду. По данным регионального общественого центра интернет технологий (РОЦИТ), в январе был проведен анализ тегов, типичных для групп суицидальной тематики, в публичных сообщениях на стенах групп в соцсети «Вконтатке». После специалисты провели геотаргетинг авторов постов с этими тегами по публичным данным. Анализатор обнаружил около 4000 тегов этих групп за день.

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В 70% случаев подростки разместили запрос в эту группу с помощью стиха на странице. В динамике за месяц появились довольно «топорные» попытки отговаривать детей от «участия в игре» через комментарии под их постами.

- Мы предполагаем, что кто-то пытается оказать достаточно медвежью услугу, так как видимая на странице реакция на эти попытки резкая и обратная. Не исключено, что какие-то организации или частные лица занимаются «коррекцией» и стараются разъяснить ребятам истинную цель «игры», но этого недостаточно, -прокомментировали «Живой Кубани» в РОЦИТ, - Убийственные хэштеги распространяются с огромной скоростью. 

Первыми должны забить тревогу родители. Важно знать, как выглядят «группы смерти» и выяснить, подписаны ли на них дети. 

Для этого взрослому нужно создать страницу в социальной сети, используя вымышленное имя и фамилию подростка. 

Далее, с фэйковой страницы нужно исследовать вдоль и поперек социальные странички своего ребенка. Если аккаунт закрыт и просмотреть информацию нельзя - добавьтесь в друзья. 

Обращать внимания на группы и сообщества в которых состоит подросток. У «Групп смерти» яркий логотип и наличие странного набора слов-хештегов. 

Чаще обложки таких сообществ киты в небе, бабочки, железнодорожные пути, кровоточащие человеческие глаза, и любые другие унылые фотографии и картинки. 

Должны насторожить взрослых и депрессивные аудиозаписи. Названия песен изобилуют словами «смерть», «одиночество», «страх» и т.д. Еще на суицидальных страничках можно найти ролики с убийствами и самоубийствами среди подростков и школьников. 

Родителей должны особенно насторожить фразы – разбуди меня, я в игре. А если на стене появятся цифры обратного отсчета – нужно срочно бить тревогу. 

Важно обращать внимание на режим дня своего ребенка. Если подросток стал не высыпаться, даже если рано ложится спать - проследите, спит ли он в ранние утренние часы. Известно, что участники групп «играют со смертью» с детьми в то время, когда взрослые обычно спят. 

Обращать внимание на состояние кожных покровов. Подозрительными должны показаться порезы на руках. 

Насторожитесь, если подросток переписывается в мессенджерах с незнакомыми людьми, а после выполняет действия, которые ему не характерны. 

Специалисты рекомендуют, если ваш ребенок уже состоит в одной из таких групп, то первое, что нужно сделать-показать его к психологу. А затем обязательно сообщить о группе правоохранителям, чтобы ее заблокировали.

 

Источник: www.livekuban.ru



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